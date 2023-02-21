لبنان يعلن إغلاق المدارس والجامعات كافة يوم الثلاثاء بعد الزلزال الأخير

المصدر: البيان

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أعلن عباس الحلبي وزير التربية والتعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال في لبنان، إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة الثلاثاء، بعد الهزة الأرضية التي حدثت مساء الإثنين وشعر بها سكان عدة دول في المنطقة.

وكلف الحلبي المسؤولين عن إدارة هذه المؤسسات بالكشف الهندسي مجددا على المباني التعليمية كافة، للتأكد من عدم حدوث تشققات أو أخطار على سلامة الطلاب لم تكن ظاهرة في الكشف الأول. وفقا لسكاي نيوز.

ودعا الوزير، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، إلى الاستعانة بالبلديات ونقابة المهندسين والهيئة العليا للإغاثة، والإبلاغ عن أي إشارات تشكل خطرا على المباني التعليمية.

وكان زلزال جديد قوته 6.4 درجة، الإثنين، تسبب في مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 200 في أجزاء من تركيا، دمرها زلزال هائل قبل أسبوعين أودى بحياة عشرات الآلاف.

وكان مركز الهزة الأرضية الإثنين في بلدة دفني بولاية هاتاي التركية، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا من زلزال 6 فبراير الذي بلغت قوته 7.8 درجة.

وشعر بالهزة سكان سوريا والأردن ولبنان ومصر وإسرائيل، ثم تلتها هزة أرضية أخرى بقوة 5.8 درجات.

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