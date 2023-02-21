مجلس الأمن: المستوطنات الإسرائيلية «عقبة» أمام السلام

المصدر: نيويورك - وكالات

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ندد مجلس الأمن الدولي أمس في بيان بإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أن المستوطنات «عقبة» أمام السلام.

واعتبر المجلس في هذا البيان الصادر عن الرئاسة بدعم من جميع أعضائه الخمسة عشر، والذي لا يعتبر ملزماً، أن «استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض (مبدأ) حل الدولتين للخطر».

معارضة

كما أكد «معارضته لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام، ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية وإضفاء الشرعية على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين».

وأعرب عن «قلقه العميق وتفاجئه» بإعلان إسرائيل إضفاء الشرعية على المستوطنات التسع وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة.

وقالت المندوبة الأمريكية للأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن «خطط إسرائيل لشرعنة 12 مستوطنة جديدة تعزز التوترات، ولا ندعمها أبدًا». وأثارت المبادرة استياء الولايات المتحدة التي لها حق النقض في المجلس. وشجبت وزارة الخارجية الأمريكية قراراً «قليل الفائدة في ضوء الدعم اللازم للمفاوضات بشأن حل الدولتين». لكن واشنطن نددت في الوقت نفسه بالإعلان الإسرائيلي المتصل بالمستوطنات التسع.

في ديسمبر 2016 وللمرة الأولى منذ عام 1979، دعا مجلس الأمن إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرار صدر جراء عدم استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو.

وكانت الولايات المتحدة قد امتنعت عن التصويت عند صدور هذا القرار قبل أسابيع من انتقال السلطة من الرئيس الأسبق باراك أوباما إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، علماً بأن واشنطن كانت دعمت دائماً إسرائيل في هذا الملف الحساس.

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