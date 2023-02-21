الغنوشي مجدّداً أمام القضاء

المصدر: (تونس - وكالات)

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قالت متحدثة باسم حزب حركة النهضة، أمس إن الشرطة استدعت راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، لاستجوابه، اليوم الثلاثاء، في إطار تحقيق.

وأضافت المتحدثة زينب البراهمي إن الشرطة لم تكشف عن سبب التحقيق الذي يأتي بعد موجة الاعتقالات الأخيرة لسياسيين بارزين.

وخضع الغنوشي للاستجواب عدة مرات العام الماضي بشبهة تمويل غير مشروع لحركة النهضة، وإرسال تونسيين إلى سوريا لدعم مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي.

ولم يصدر قرار باحتجاز الغنوشي في القضايا التي جرى التحقيق معه فيها.

ومنذ أيام، اعتقلت الشرطة التونسية القيادي في حزب النهضة الإخواني نور الدين البحيري، الذي شغل منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيراً معتمداً لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و2014.

وفي الفترة الماضية نفذت الشرطة حملة اعتقالات شملت سياسيين بارزين ورجل أعمال يتمتع بنفوذ قوي بشبهة التآمر على أمن الدولة.

وشملت حملة الاعتقالات الأخيرة القيادي السابق بحركة النهضة عبدالحميد الجلاصي، والمدير العام للمحطة الإذاعية الخاصة «موزييك اف ام» نور الدين بوطار، ورجل الأعمال كمال لطيف، والناشط السياسي خيام التركي، والناشط السياسي والمحامي لزهر العكرمي.

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