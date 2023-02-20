5 قتلى بقصف إسرائيلي على مبنى في دمشق

المصدر: عواصم - وكالات

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استهدف هجوم صاروخي إسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح أمس، مبنى في حي كفر سوسة وسط العاصمة دمشق، بالقرب من مجمع أمني كبير، ما أوقع خمسة قتلى. وألحق الهجوم، الذي يعد ضربة نادرة تستهدف منطقة سكنية في قلب العاصمة السورية، أضراراً بعدة مبان في المنطقة الكثيفة السكان بالقرب من ساحة الأمويين.

وامتنع ناطق عسكري إسرائيلي عن التعليق. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري قوله، إن إسرائيل شنت هجمات جوية استهدفت مناطق عدة في دمشق بعد منتصف الليل، ما أدى إلى مقتل خمسة وإصابة 15 بين المدنيين وإلحاق أضرار بمباني سكنية. وقال الجيش السوري إن الهجمات تسببت في «تدمير عدد من المنازل وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها». بينما ذكر المرصد السوري أن الغارات أسفرت عن 15 قتيلاً.وقال المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا نظير عوض لوكالة «فرانس برس»، إن أضراراً طالت أبنية تابعة لقلعة دمشق الأثرية. وأشار إلى أضرار كبيرة في أجهزة مسح حديثة و«دمار واسع في المباني» التي تعد أيضاً أثرية.

روسيا تستنكر

في غضون ذلك، اعتبرت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية غير مقبولة على الإطلاق.

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، عن زاخاروفا القول: «ننطلق من حقيقة أن استمرار مثل هذه الممارسة ..أمر غير مقبول على الإطلاق، لا سيما في ظل الظروف التي تعمل فيها دول كثيرة في العالم، بما في ذلك روسيا، بنشاط على مساعدة سوريا للتغلب على عواقب الزلزال المدمر، وإرسال المنقذين والأطباء والإمدادات الإنسانية إلى هناك». وأضافت: «ندين بشدة الأعمال العسكرية التي نفذتها إسرائيل.. ونحض الجانب الإسرائيلي على وقف الاستفزازات ..ضد الجمهورية العربية السورية، والامتناع عن الخطوات التي تنطوي على عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها».

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