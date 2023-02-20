دقلو يتهم عناصر النظام المخلوع في السودان بمحاولة إشعال فتنة

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

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اتهم نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق الأول محمد حمدان دقلو عناصر النظام المخلوع، بالسعي للفتنة في المؤسسة العسكرية وفي أوساط المجتمع السوداني، وأكد في الوقت ذاته التزام قوات الدعم السريع بالدمج في القوات المسلحة، وفقاً لما نص عليه الاتفاق الإطاري عبر جداول زمنية محددة، كما أكد التزامه بالاتفاق السياسي باعتباره المخرج من الأزمة والأساس الوحيد للحل السياسي المنصف.

وأكد دقلو في خطاب وجهه للشعب السوداني أمس، أن قوات الدعم السريع نشأت كمساند ومساعد للقوات المسلحة، وهي جزء من القوات المسلحة بنص القانون، وشدد أنه لن يسمح لعناصر النظام السابق بالوقيعة بين القوات المسلّحة والدعم السريع.

وأكد التزام قوات الدعم السريع ما ورد في الاتفاق الإطاري بخصوص مبدأ الجيش الواحد وفق جداول زمنية يتفق عليها، وكذلك الانخراط في الإصلاح الأمني والعسكري.

وقال دقلو إن القوات المسلحة السودانية لن تكون مطية لحزب أو جهة، بل كانت وستظل ملكاً للشعب بكل أطيافه، ولفت إلى أن الاتفاق الإطاري وضع أساساً متيناً للمبادئ الرئيسة التي تعيد للمؤسسة العسكرية ما فقدته بسبب سياسات النظام المخلوع، متعهداً بالمضي في الاتفاق بصدق وجدية حتى تتحقق أهدافه.

ولفت إلى طول زمن العملية السياسية، وأكد أن الوقت قد حان لإنهائها والوصول لحل سياسي نهائي بصورة عاجلة تتشكل بناء عليه سلطة مدنية انتقالية، وتعود المؤسسة العسكرية إلى ثكناتنا.

وأكد دقلو أن حل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد مرتبط بالاستقرار السياسي وتشكيل حكومة مدنية، داعياً الأسرة الدولية والإقليمية لتقديم السند اللازم للحكومة المقبلة.

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