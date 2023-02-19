تحرك عمالي في لبنان لمواجهة إفقار وتجويع الناس

المصدر: دبي - البيان

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دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إلى الاعتصام غداً الاثنين أمام مجلس النواب، تحت شعار «إسقاط سياسة إفقار الناس»، فيما استنكرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية التعدي على المصارف، معتبرة أن «الحل يكمن بقيام الدولة بمسؤولياتها الأساسية وإقرار خطة إنقاذ».

وطالب الاتحاد جميع العمّال والمستخدمين والمعلّمين والموظّفين والعسكريّين والمتقاعدين وهيئات ومنظّمات المجتمع الأهلي كافّة، بـ «النّزول إلى الشّارع والاعتصام أمام مجلس النواب، عند الرّابعة من بعد ظهر الإثنين، لمواجهة وإسقاط السّياسة النّقديّة التّدميريّة للبنية الاقتصاديّة للمجتمع، و​سياسة​ إفقار النّاس وتجويعها، ولإرغامها على الخضوع لمشيئة أرباب المال وأركان السّلطة والمنظومة الفاسدة».

تدهور العملة

وشجب في بيان، «التّطوّرات الخطيرة للأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة، والارتفاعات الجنونيّة للدولار بدون حسيب أو رقيب، مع ما رافق ذلك من إضراب مشبوه لجمعية المصارف، وتدهور خطير لقيمة العملة الوطنيّة، والارتفاعات الجنونيّة لأسعار المحروقات والمواد الغذائيّة والدواء والاستشفاء والكهرباء، وانعدام الخدمات العامّة وسياسة الدّولرة وتفاقم أزمة المودعين، وتحويل 98% منهم إلى معوّزين تحت خطّ الفقر»، بحسب بيان الاتحاد الذي نقله موقع «النشرة» اللبناني.

واستنكرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية «الهجمة الشرسة التي يتعرض لها القطاع المصرفي على أكثر من مستوى، لا سيما ما حصل يوم الخميس الماضي من التعرض لفروع بعض المصارف في منطقة بدارو وإحراق صرافات آلية تابعة لها». واعتبرت في بيان، أن ما يمر به لبنان من أزمات خطرة وعلى مختلف المستويات «يقتضي من الجميع التعاطي بعقلانية ومسؤولية عالية، لتمرير هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة، والحفاظ على ما تبقى من إمكانات خصوصًا حقوق المودعين».

وأوضحت الهيئات الاقتصادية أن «خطة التعافي المالي والاقتصادي التي أعدتها الهيئات وسلمتها للمرجعيات والمسؤولين، هدفها الأساسي إعادة الودائع إلى المودعين، حملت في هذا الإطار الخطة المسؤولية إلى الدولة ومصرف لبنان والمصارف بشكل أساسي أيضاً». وفي هذا السياق، أكّدت الهيئات «حرصها الشديد على حقوق المودعين بالدرجة الأولى»، محذرة من أن «الحل ليس في تدمير ما تبقى من قدرات وإمكانات ومؤسسات وليس بتخريب القطاع المصرفي».

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