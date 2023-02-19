«داعش» يكثف هجماته الإرهابية في سوريا

المصدر: عواصم - وكالات

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كثف تنظيم داعش الإرهابي مؤخراً هجماته في شمال شرقي سوريا، أشدها دموية هجوم الجمعة في البادية السورية أسفر عن عشرات القتلى.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن زعيماً بارزاً في التنظيم قتل الخميس في غارة شنتها مروحية في شمال شرقي سوريا، ما أسفر أيضاً عن إصابة أربعة جنود وكلبهم. وأوضحت القيادة على موقع تويتر أن الجنود وكلبهم يتلقون العلاج في العراق وأنهم جميعاً في حالة مستقرة.

وذكرت مجلة «تاسك آند بوربوز» الإلكترونية أن الإصابات وقعت في انفجار خلال مطاردة القيادي بداعش حمزة الحمصي. وقال مسؤولون في مجال الدفاع إن القوات الأمريكية تعاونت مع قوات سوريا الديمقراطية في العملية.

وكانت غارة أخرى يوم 10 فبراير أسفرت عن مقتل إبراهيم القحطاني، الذي قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه خطط لهجمات على مراكز اعتقال أعضاء داعش. في الأثناء، ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم، الذي شنه مسلحو تنظيم «داعش» الإرهابي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة إلى 53 شخصاً، استهدفوا خلاله مدنيين سوريين يقومون بجمع ثمار «الكمأة» في البادية السورية. وكان مسلحو التنظيم هاجموا الجمعة، مدنيين أثناء بحثهم عن ثمار «الكمأة» في بادية «السخنة»، أقصى ريف حمص الشرقي.

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