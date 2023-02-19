زلزال تركيا - سوريا.. العثور على ناجين بعد 13 يوماً

المصدر: عواصم - وكالات

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بعد مرور 13 يوماً على وقوع الزلزال حاول عمال من قرغيزستان إنقاذ أسرة سورية من خمسة أفراد من تحت أنقاض مبنى في مدينة أنطاكية جنوبي تركيا.وتم انتشال ثلاثة أحياء بينهم طفل. وقال فريق الإنقاذ: إن الأم والأب نجيا لكن الطفل توفي لاحقاً بسبب الجفاف، ولم تنجُ شقيقته الأكبر ولا توأم للطفل.

وأظهرت لقطات مصورة فرق الإنقاذ تحمل رجلاً وامرأة على نقالة بانتظار سيارة الإسعاف،وشُوهد مسعفون كانوا يعالجون طفلاً. وقالت وكالة الأناضول في وقت لاحق، إن الطفل توفي على الرغم من الجهود المبذولة لإنقاذه.

ومازال أكثر من 40 ألف فرد محلي وأجنبي يواصلون عمليات الإنقاذ عبر جنوب شرقي تركيا، حسبما ذكرت أول من أمس إدارة الطوارئ والكوارث التركية «آفاد».

وقفز عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في تركيا من جراء زلزالي السادس من فبراير الجاري إلى 40642، بينما سجلت جارتها سوريا أكثر من 5800 قتيل. ولم يتغير عدد القتلى المعلن في سوريا منذ أيام.

وقالت إدارة إطفاء إسطنبول، إنه تم إنقاذ رجل في الأربعينيات من عمره يدعى هاكان ياسين أوغلو في إقليم هاتاي جنوبي تركيا بعد 278 ساعة من وقوع الزلزال.

وقبل ذلك تم إنقاذ الفتى عثمان حلبية (14 عاماً) وشاب يدعى مصطفى أفجي (34 عاماً) في مدينة أنطاكية.

وعثرت فرق الإغاثة على ناجين طوال الأسبوع على الرغم من بقائهم عالقين تحت الأنقاض لفترة طويلة في طقس شديد البرودة. لكن عدد الذين يتم انتشالهم أحياء تراجع في الأيام الأخيرة. وبين الضحايا لاعب كرة القدم الدولي الغاني السابق كريستيان أتسو الذي أكد مدربه، أمس، العثور على جثته تحت مبنى منهار في أنطاكية.

عرقلة الإغاثة

وطالب ديفيد بيزلي مدير برنامج الأغذية العالمي، المجموعات المسلحة شمال غربي سوريا، كي تتوقف عن منع الدخول إلى المنطقة في إطار سعي البرنامج لمساعدة المتضررين من الزلزال. وقال البرنامج إن مخزوناته شمال غربي سوريا على وشك النفاد، داعياً إلى فتح المزيد من المعابر الحدودية مع تركيا.وقال بيزلي: إن الحكومتين السورية والتركية تتعاونان بشكل جيد جداً، لكن هناك عراقيل أمام عمليات برنامج الأغذية شمال غربي سوريا. وأضاف: «لا تسمح لنا السلطات (المسلحون) في المنطقة بالدخول الذي نحتاجه».

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