عائلة سورية قضت في حريق بعد نجاتها من الزلزال

المصدر: أنقرة - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي أفراد عائلة سورية مؤلفة من سبعة أشخاص بينهم خمسة أطفال أمس، في حريق اندلع في منزل لجأوا إليه بوسط تركيا، بعدما نجوا من الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، حسب وسائل إعلام تركية.

وأكدت وكالة أنباء «دي إتش آي» التركية أن العائلة فرت من منطقة نورداي المتضررة إلى حد كبير في محافظة غازي عنتاب (جنوبي شرق)، لتقيم مع أقاربها في ضواحي قونية.

واندلع الحريق بسبب موقد لتدفئة المنزل الصغير، حيث تنام الأسرة.

وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الحكومية، أن الأشخاص السبعة الذين لقوا حتفهم هم زوجان وأطفالهما الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و 13سنة. وأصيب خمسة أشخاص آخرين من العائلة نفسها في الحريق. وتستقبل تركيا 3.7 ملايين لاجئ سوري فروا من الحرب التي عصفت ببلدهم منذ 2011، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز