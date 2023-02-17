مصر تعلن إطلاق سراح الـ6 المحتجزين في ليبيا

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الخارجية المصرية مساء اليوم الجمعة عن إطلاق سراح المصريين الستة الذين كانوا محتجزين في ليبيا.

وقالت الخارجية المصرية في بيان عبر حسابها في "تويتر" مساء اليوم:" وفقاً للمعلومات الواردة من سفارتنا فى طرابلس، فقد تم بحمدالله إطلاق سراح المصريين الست المحتجزين فى ليبيا".

وأضافت: "نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله"، دون أن يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً رسمياً حول اختطاف المصريين الستة في ليبيا.

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية، في فيسبوك: " تتابع وزارة الخارجية وأجهزة الدولة المعنية باهتمام شديد على مدار الساعة، موقف المصريين الستة الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا والذي لا يخضع للسلطات الليبية.

وقد تواصلت السفارة المصرية في طرابلس مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين، وكذا استقبل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لمتابعة حالة المواطنين والعمل على الإفراج عنهم، في ظل الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لأبناء مصر بالخارج.

يذكر أن المصريين الستة قد غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهدوا بالالتزام به.

ويُذكر أن عدداً من المصريين المختطفين قد تواجدوا في ليبيا عام 2021 وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وأهابت وزارة الخارجية المصرية بكافة مواطنيها عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والالتزام الكامل بمناطق التواجد والتحرك المعلنة والمبلغة لهم قبل السفر، وذلك لضمان سلامة جميع أبناء الوطن. وسوف تستمر أجهزة الدولة المعنية ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان عودة المصريين المختطفين الستة في أقرب وقت.

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