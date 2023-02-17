الأمن التونسي يوقف مدير مكتب الغنوشي السابق

المصدر: (تونس - وكالات)

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أوقفت السلطات الأمنية التونسية، صباح أمس، القيادي في حركة النهضة فوزي كمون، والذي كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الحركة، راشد الغنوشي، وفقاً لما ذكرت تقارير إعلامية تونسية.وذكرت صحيفة «الشروق» المحلية أنه جرى نقل كمون إلى الفرقة المركزية للحرس الوطني التونسي بالعوينة.

يُذكر أن كمون شغل منصب مدير مكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في عام 2016، بعد استقالة زبير الشهودي.

وقبل اعتقال كمون، كانت الشرطة التونسية اعتقلت عشر شخصيات بارزة منذ السبت الماضي، من بينها مدير إذاعة «موزاييك أف أم» نور الدين بوطار، ورجل الأعمال البارز والناشط السياسي كمال اللطيف. وتمر تونس بأزمة اقتصادية واجتماعية، وتشهد الأسواق نقصاً متواصلاً في المواد الأساسية على غرار السكر والقهوة والحليب. وتتفاوض البلاد مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بملياري دولار.

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