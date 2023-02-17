منكوبو الزلزال في سوريا مشردون بين خيام وسيارات

المصدر: جنديرس - أ ف ب

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منذ أن دمّر الزلزال منزلها شمال غربي سوريا، تقطن المدرسة سوزان العبدالله مع تسعة من أفراد عائلتها داخل شاحنة صغيرة في الحي ذاته، بعدما ضاقت سبل العيش بهم، على غرار ملايين السوريين جراء الكارثة.

وقضى أكثر من 42 ألف شخص في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمّر الذي ضرب البلدين في السادس من فبراير، والذي قد يكون شرّد قرابة 5,3 ملايين سوري، وفق الأمم المتحدة.

وتقول العبدالله (42 عاماً) في مدينة جنديرس الحدودية مع تركيا «العيش في السيارة صعب ونحن عائلتان من عشرة أفراد. ننام ونحن جالسون».

تحولت الشاحنة الصغيرة التي يملكها والد زوج العبدالله منزلاً يؤوي ابنيه وعائلتيهما، وتغطي سقفها فرش وبطانيات وحصيرة. داخلها، يتناول سبعة أطفال طعام الفطور بينما علّقت العبدالله غطاء شتوياً في سقف الشاحنة جعلت منه أرجوحة لرضيعها.

في ناحية أخرى من جنديرس، نصب الموظّف المتقاعد عبد الرحمن حاجي أحمد (47 عاماً) مع جيرانه خيمة في وسط شارعهم المهدّم، ينام فيها الأطفال والنساء ليلاً، بينما يبقى هو مع رجال آخرين من الحي في الشارع.

ويقول وخلفه منزله المهدم الذي بقيت منه حصيرة ملونة وغطاء شتوي ملقى فوق الركام «لا كهرباء ولا مياه ولا نظافة»، موضحاً أن الوضع في عموم المدينة «مأساوي».

ويضيف «حياة العائلات كلها مأساوية».

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