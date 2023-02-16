القبائل السورية.. تضامن عابر لحدود الانقسام

المصدر: (جندريس - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصلت قافلة مساعدات إلى شمال غرب سوريا المتضرر من الزلزال قادمة من محافظة دير الزور بشرق البلاد، في مثال على مساعدات تعبر خط المواجهة في الحرب المستمرة منذ 12 عاماً، منذ وقوع الزلزال قبل 10 أيام.

ووصلت خلال الليل شاحنات محملة بالأغطية والمواد الغذائية والإمدادات الطبية والخيام من تنظيم القبائل العربية، إلى شمال غرب البلاد، الذي تسيطر عليه الجماعات المسلحة، قادمة من منطقة تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد.

وقال حمود صالح، وهو أحد المنظمين، إنه تم جمع المزيد من المساعدات التي ستوزع في شمال البلاد دون تمييز. وقال: «هذه ليست الحملة الأخيرة».

وينتمي العديد من السوريين، الذين نزحوا من دير الزور إلى شمال غرب البلاد خلال الحرب الأهلية، إلى القبائل العربية التي تتمتع بنفوذ كبير.

وعرقل العداء الناجم عن الحرب محاولتين لإرسال مساعدات عبر خطوط المواجهة إلى شمال غرب سوريا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز