77 % من مخيمات اليمن بلا مدارس

المصدر: (عدن - البيان)

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أظهرت بيانات وزعتها الحكومة اليمنية أن ثلاثة أرباع مخيمات النزوح في اليمن التي تضم مئات الآلاف من الفارين من جحيم الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي، لا تتوفر فيها مدارس، كما أن هذه المخيمات تخلو من أي مراكز للتدريب.

وحسب بيانات وزعتها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والتابعة لرئاسة الوزراء، فإن خُمس الأطفال المقيمين في مخيمات النزوح، وهم في سن الدراسة، محرومون من التعليم، لأن حوالي 77 % من إجمالي مخيمات النازحين، أي أن ‏497 مخيماً من أصل 646 مخيماً، لا توجد بها مدارس، وهذه النسبة تصل إلى أكثر من 98 % فيما يخص توفير مركز للتدريب.

ووفقاً لهذه البيانات، فإن أكثر من مائة ألف طفل في سن الدراسة ويعيشون في المخيمات غير ملتحقين بالتعليم، وأكثر من نصف هذا العدد هم من الإناث.

وحسب المعطيات، فإن حوالي 20.3 % من إجمالي الأطفال النازحين ممن هم في سن الدراسة، والبالغ عددهم أكثر من نصف مليون طفل. وطلبت الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين، بالعمل مع وزارة التربية، من أجل توفير مدارس للتعليم الأساسي في المخيمات، والعمل على توسيع المدارس القريبة من أماكن تواجد النازحين حتى تتمكن من استيعاب الطلاب.

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