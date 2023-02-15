الأمم المتحدة: مساعدات الإمارات الإضافية تعزز جهود إغاثة متضرري الزلزال في سوريا

المصدر: وام

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قال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن عطاء دولة الإمارات العربية المتحدة الإنساني جاء في توقيت مهم و حساس لإنقاذ حياة الكثيرين من المتضررين و الأسر المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا مؤخرا.

وأشاد مارتن جريفيث في تصريحات له بأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " تقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار أميركي لإغاثة المتضررين من الزلزال في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.. وذلك استمراراً لجهود دولة الإمارات المتواصلة للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم المساعدات إلى المتضررين.

وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ أن مساعدات دولة الإمارات السخية ستسهم بوجه عام في تقديم المعونات العاجلة للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من سوريا و تركيا.

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