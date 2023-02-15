المصدر: رام الله - د.ب.أ

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قال دبلوماسي فلسطيني، أمس، إن عائلات فلسطينية عدة لا تزال مفقودة في مناطق الزلزال جنوبي تركيا. وذكر المستشار بوزارة الخارجية والمغتربين أحمد الديك، للإذاعة الفلسطينية، أن ما بين خمس إلى سبع عائلات فلسطينية لا تزال مفقودة في المناطق التركية المنكوبة بفعل الزلزال.

وأوضح الديك أن حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا ارتفعت إلى 94 قتيلاً غير أن العدد قابل للزيادة مع تواصل عمليات انتشال المفقودين والجثث من تحت الأنقاض. وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة موجود حالياً في مخيمي حندرات والنيرب بمحافظة حلب السورية، التي تضررت من الزلزال، وغالبية سكانها من اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف إن الفريق سيقوم بتوزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى اللاجئين الفلسطينيين في تلك المخيمات، إضافة إلى تقديم الدعم الطبي والدعم النفسي للأطفال وتلبية احتياجاتهم الصحية والتمريضية.

وأشار إلى أن الفريق الفلسطيني يواصل عمله في موقعين بتركيا، الأول خاص بأنشطة تتعلق بالصحة النفسية للمتضررين، وبناء 250 خيمة إيواء في موقع آخر، إضافة إلى استمرار الفريق في عمليات البحث والإنقاذ.

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