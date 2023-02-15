زلزال تركيا ـ سوريا ناجون رغم مرور 9 أيام

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

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واصل رجال الإنقاذ عملهم طوال الليل لإنقاذ الأشخاص المتشبثين بالحياة جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

لكن بعض الفرق بدأت تقليل عدد عملياتها بعد أن قلصت البرودة فرص النجاة الضئيلة بالفعل، في حين تجاوز عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا الـ 41 ألفاً، 35418 في تركيا وأكثر من 5700 في سوريا، فيما أعلنت الأمم المتحدة في سوريا أن مرحلة الإنقاذ «تقترب من نهايتها».

في مدينة حلب بسوريا، قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة مارتن جريفيث إن مرحلة الإنقاذ «تقترب من نهايتها».

وأعلنت المنظمة الدولية أنها أطلقت نداءً لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا. ودخلت أمس، أول قافلة مساعدات أممية عبر معبر باب السلامة الحدودي بين تركيا ومناطق سيطرة الجماعات المسلحة في شمالي سوريا.

وهبطت أول طائرة إغاثة سعودية تحمل 35 طناً من المواد الغذائية أمس، في مطار حلب الخاضع لسيطرة الحكومة، إذ جمعت المملكة نحو 50 مليون دولار في حملة شعبية.

وأعلن مجلس الوزراء السعودي أنه «يتابع تطورات الأوضاع الإنسانية جراء الزلزال في تركيا وسوريا»، وكذا «جهود المملكة في التخفيف من آثاره على شعبي تركيا وسوريا الشقيقين بالمشاركة في أعمال الإنقاذ وإرسال المساعدات الطبية والإيوائية والغذائية واللوجستية».

إنقاذ ناجين

في الأثناء، يتواصل العثور على ناجين في تركيا برغم مرور تسعة أيام على الزلزال، فيما تواجه سوريا اهتماماً دولياً أقل بكثير.

وأفادت وسائل إعلام محلية بإنقاذ خمسة ناجين على الأقل أمس، من تحت الأنقاض في المناطق التي تضررت من الزلزال في تركيا، وذلك بعد ثمانية أيام من أسوأ زلزال في تاريخ البلاد الحديث.

وقالت وسائل إعلام تركية إن امرأة ورجلاً انتُشلا من تحت الأنقاض في مدينة هاتاي الجنوبية بعد نحو 204 ساعات من الزلزال.

وفي وقت سابق أمس، قالت شبكة (سي. إن. إن ترك) إن‭‭‭ ‬‬‬رجال الإنقاذ انتشلوا شاباً عمره 18 عاماً يدعى محمد جعفر في جنوبي تركيا بعد نحو 198 ساعة من زلزال الأسبوع الماضي.

وقبل ذلك بفترة وجيزة، انتشل عمال الإنقاذ شقيقين على قيد الحياة من تحت ركام مبنى سكني في إقليم كهرمان مرعش، وهما محمد إينيس (17 عاماً) وشقيقه باكي (21 عاماً).

وقال اتحاد الشركات والأعمال التركي إن الزلزال خلّف دماراً يمكن أن يكلف أنقرة ما يصل إلى 84.1 مليار دولار. وتفيد التقارير بوجود 42 ألف مبنى انهار أو بحاجة ماسة للهدم أو تضرر بشدة.

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