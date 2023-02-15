ألغام الحوثي تزيد من معاناة اليمنيين

المصدر: (عدن - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت الأمم المتحدة عن زيادة في أعداد الضحايا من المدنيين خلال فترة الهدنة في اليمن إلى أكثر من النصف، وأعادت أسباب ذلك إلى الانتشار الكثيف للألغام والمتفجرات التي خلفتها الحرب، حيث زرعت ميليشيا الحوثي أكثر من مليون لغم على أقل تقدير.

وبالتزامن مع انتزاع أكثر من خمسة آلاف لغم منذ بداية الشهر الجاري، وتأكيد بيانات مرصد الألغام في اليمن أن مدنيين اثنين على الأقل يقتلان كل يوم بسبب الألغام والمتفجرات التي زرعتها ميليشيا الحوثي وسط التجمعات السكنية وفي المزارع والطرقات.

وقتل الإرهاب الحوثي قبل يومين 4 يمنيين بينهم طفلان وأصيب أربعة منهم ثلاث نساء بانفجار ألغام أرضية في محافظتي الحديدة وإب.

وقال المركز اليمني للألغام، إن شخصين اثنين قتلا وأصيب آخر، بانفجار لغمين أرضيين زرعتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة الحديدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز