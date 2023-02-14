طائرة مساعدات سعودية تهبط في مطار حلب الدولي

المصدر: وكالات

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ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن طائرة مساعدات سعودية هبطت اليوم الثلاثاء في مطار حلب الدولي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة غادرت مطار الملك خالد الدولي فجر اليوم متوجهة إلى مطار حلب الدولي تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 35 طناً و 322 كيلوغراماً.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

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