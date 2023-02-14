الجيش الصومالي يطرد «الشباب» من «قنبي»

المصدر: مقديشو - وكالات

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استعاد الجيش الصومالي، بدعم من القوات التابعة لولاية في جنوب الصومال، السيطرة على منطقة «قنبي» بإقليم جوبا السفلى.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الأمن، فإن القوات تمكنت من السيطرة على قاعدة قيل إنها مأوى مهم لمقاتلي حركة الشباب الإرهابية في الإقليم.

وصرح وزير الأمن يوسف حسين عثمان، الذي يقود العمليات ضد حركة الشباب، بأنهم مستعدون لطرد مسلحي الحركة من المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأوضح بيان للجيش الصومالي أنه تصدى في وقت سابق لهجوم مسلح فاشل شنته عناصر الحركة الإرهابية في منطقة أفمدو بمحافظة جوبا السفلى. كما أكد البيان أن الجيش نجح في التصدي لهجوم آخر شنته الحركة في منطقتي سبيب وعانولي بمحافظة شبيلى السفلى عبر سيارتين مفخختين.

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