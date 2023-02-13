تعليق محاكمة رئيس موريتانيا السابق 15 يوماً

المصدر: أ ف ب

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علَّقت المحكمة المسؤولة عن محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة الإثراء غير المشروع، جلساتها اليوم لمدة 15 يوماً، في أحدث تطور في المعركة الإجرائية منذ بدء هذه المحاكمة التاريخية.

وقبِلت المحكمة طلب الدفاع عن ولد عبد العزيز الذي يطعن في دستورية بعض البنود التي تستند إليها القضية، ويعتزم رفع دعوى أمام المجلس الدستوري.

وأمام محامي الرئيس السابق 15 يوماً لرفع دعوى أمام المجلس الدستوري، كما أن أمام المجلس المدة ذاتها لاتخاذ قرار اعتباراً من تاريخ تقديم الطعن، وقد يؤدي قرار المجلس إلى إلغاء المحاكمة.

ومنذ افتتاحها في 25 يناير، اقتصرت المحاكمة على نقاشات حول اختصاص المحكمة أو ما إذا كان يجب إبقاء ولد عبد العزيز والمتهمين العشرة الآخرين رهن التوقيف أم لا.

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