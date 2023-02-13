هل تتعرُّض مصر لموجة تسونامي خلال الأيام المقبلة؟

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة تعرُّض مصر لموجة تسونامي وزلازل مدمرة خلال الأيام المقبلة، نتيجة الهزات الأرضية التي تتعرض لها بعض الدول المجاورة.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الذي نفى تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكد المعهد أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة لنشاط أي زلازل أو هزات أرضية قد تحدث، من خلال الشبكة القومية لرصد الزلازل.

ولفت على أنه تم على الفور تحليل البيانات الأولية للزلازل التي تعرضت لها بعض الدول المجاورة، ولم يتم رصد أي مؤشرات أو توقعات تُنذر بتعرض مصر لزلازل مدمرة أو موجات تسونامي خطرة خلال الفترة المقبلة.

وبيَّن أن موجات تسونامي تحدث نتيجة حدوث زلازل في المحيطات والبحار، مُناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة التي تستهدف إثارة حالة من الهلع بين المواطنين، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

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