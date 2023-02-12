أبو الغيط: دعم الضحايا يرتفع فوق الخلافات

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمس، أن دعم ضحايا الشعبين السوري والتركي في هذا المصاب الجلل، واجب قومي وإنساني، يرتفع فوق الخلافات السياسية أو التباين في المواقف، مقدماً خالص المواساة وصادق العزاء في ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا.وقال أبو الغيط إن جامعة الدول العربية، كمؤسسة حاضنة للعمل العربي المشترك، تظل الركيزة الأساسية للجهود العربية الرسمية والبرلمانية، لتنسيق السياسات الفاعلة في إطار منظومة العمل العربي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز