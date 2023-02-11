مصر تكشف حقيقة إغلاق متحفها في التحرير

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة إغلاق المتحف المصري بالتحرير تزامناً مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار المصرية التي نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن المتحف المصري بالتحرير سيظل مفتوحاً لاستقبال كل زائريه بصورة طبيعية دون إغلاق.

وأشارت إلى أن العمل في المتحف المصري بالتحرير سيستمر بالتوازي مع المتحف الكبير، بوصفه أحد المعالم ‏الأثرية العالمية.

ونوَّهت بأنه تم اعتماد المتحف المصري بالتحرير على لائحة المواقع التراثية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» والقائمة التمهيدية باليونسكو، بما يعد اعترافاً بقيمة المتحف للتراث العالمي.

ولفتت إلى أنه تم تطويره وإعادة تأهيله للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة به.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى الإضرار بسمعة مصر السياحية.

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