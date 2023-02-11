السودان.. إعلان وشيك للاتفاق النهائي

المصدر: الخرطوم- البيان

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كشف الناطق الرسمي للعملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، عن اجتماع جمع على مدار يومين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وممثلين لقوى (الاتفاق الإطاري)، مع أطراف من مجموعة (الكتلة الديمقراطية) لحسم الخلافات وتوقيع الاتفاق النهائي.

يأتي الاجتماع تلبية لمبادرة تقدمت بها الآلية الرباعية، لمناقشة سبل انضمام القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري بغية الوصول سوياً لاتفاق سياسي نهائي يستعيد مسار الانتقال المدني الديمقراطي.

وكانت الخلافات بين المجموعتين عطلت استمرار العملية السياسية لنهايتها، والتوصل إلى اتفاق نهائي، تُشكل بعده الحكومة الجديدة ويأتي الاجتماع في ظل زيارة قام بها 6 مبعوثين خاصين من الاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، والنرويج، والولايات المتحدة، للسودان، في إطار الجهود الرامية لدفع الأطراف السودانية لإنهاء الأزمة السياسية.

وعقد المبعوثون فور وصولهم اجتماعاً في الخرطوم مع رؤساء وممثلي القوى الموقعة على «الاتفاق السياسي الإطاري»، وناقش الاجتماع مجريات العملية السياسية في مرحلتها النهائية.

وذكرت الآلية المكوّنة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، أنها شاركت في الاجتماع لدعم هذه الأطراف في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن العملية السياسية.كما حضت الأطراف على التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، كخطوة أخرى نحو إنهاء الأزمة السياسية وتحقيق قدر أكبر من المشاركة السياسية.

ورأت أن«الاتفاق الإطاري يوفر الأساس للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي، وتشكيل انتقال مدني جديد ذي مصداقية، ويلبّي تطلعات الشعب السوداني في مستقبل ديمقراطي مزدهر»، وفق المصدر ذاته.

وأبلغ رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، المبعوثين الغربيين، التزام المكون العسكري بـ «الاتفاق الإطاري» والعمل مع جميع الأطراف، وإقناع الممانعين للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل، يمهد الطريق لحكومة انتقالية بقيادة مدنية تقود البلاد إلى انتخابات حرة.

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