انهيار سد يغمر قرية سورية بالمياه

المصدر: (دمشق - أ.ف.ب)

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غمرت المياه قرية في شمال غرب سوريا وغادر أغلبية سكانها بعد انهيار سد ترابي ليلاً جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة ومركزه في تركيا.

وفي قرية التلول في ريف إدلب الشمالي، قرب الحدود مع تركيا، كانت حقول قمح وفول وبساتين فواكه غارقة بالمياه، التي حاصرت أيضاً منازل عدة في القرية الصغيرة.

وغمرت المياه أيضاً شوارع القرية والباحات الفاصلة بين منازلها، إثر انهيار الحواجز الترابية في أحد تفرعات نهر العاصي الذي يمر بمحاذاة القرية.

وقال لوان حسين حمادة، أحد السكان القلائل الذين بقوا في القرية: «وضعنا مأساوي، انظروا إلى المياه حولنا». وأضاف: «انهار السد» الترابي جراء الزلزال «ولم يبقَ أحد في القرية، الجميع غادر باستثناء بضعة شبان».

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