تركيا تعمل على فتح معبرين مع سوريا

المصدر: (أنقرة - وكالات)

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تعمل تركيا على فتح معبرين حدوديين مع سوريا للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جارتها، بعد الزلزال المدمر.

وهناك معبر حدودي واحد فقط مفتوح في محافظة هاتاي، جنوب تركيا، ومخصص للمساعدات الحيوية للمناطق السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة، بموجب قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو لصحافيين «بعض الطرق تضررت على الجانب السوري من الحدود. تواجه مساعداتنا والمساعدات الدولية صعوبة في العبور بسبب الدمار». وأضاف «لذلك نعمل على فتح معبرين آخرين».

وقال تشاوش أوغلو «نهدف أيضاً لأسباب إنسانية إلى فتح معابر حدودية في دمشق».

من جهته، أوضح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون الخميس «حصلنا على ضمانات بأنه يمكننا تمرير المساعدات الإنسانية الأولى» عبر معبر باب الهوى.

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