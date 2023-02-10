لبنان.. «اجتماع باريس» وآفاق الحسابات الداخلية

المصدر: بيروت- وفاء عواد

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لليوم الرابع على التوالي، بقي الرصد السياسي والإعلامي متجهاً نحو باريس، ترقّباً لما آل إليه اللقاء الخماسي الذي شهدته يوم الإثنين الفائت.

والذي خُصّص لحضّ الطبقة السياسية اللبنانية على تحمل مسؤوليتها الحاسمة في إنهاء أزمة الشغور الرئاسي. ومن بوابة هذا الرصد، ارتفع منسوب التساؤل الداخلي عما إذا كان الحل سيصل إلى خواتيمه ويحرك المياه الراكدة في المستنقع اللبناني، أم أن ما جرى هو بمثابة فرصة ضائعة جديدة على طريق الاستحقاق الرئاسي؟

وإذ بدا واضحاً أن الاجتماع التشاوري الخماسي، الذي عُقد في باريس، يوم الإثنين الفائت، بين ممثلين لفرنسا وأمريكا ودول عربية، ووفق تأكيد مصادر سياسية متعددة لـ«البيان»، لم يكن على مستوى الحدّ الأدنى من الرهانات على نجاحه في التوصل إلى موقف صارم متماسك وواضح للضغط على الطبقة السياسية وحملها على ملء الشغور الرئاسي، أو إعلان موقف مختلف عن الأدبيات العمومية التي لم تعد تؤثر في مجريات الأزمة السياسية.

فإن هذا الاجتماع، وفق المصادر نفسها، لم يؤدِّ إلى أي نتيجة عملية، حتى أن بياناً ختامياً لم يصدر عنه، وإن تردد أن ثمة اتجاهاً لاستكماله باجتماع ثانٍ يكون هذه المرة على مستوى وزراء الخارجية.

أما ما يمكن انتظاره من الاجتماع، وفق تأكيد مصادر معنية لـ«البيان»، فسيظهر عندما يلخص تفاصيله سفير أو أكثر للمسؤولين اللبنانيين، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، ومفاده أن حلّ الأزمة داخلي، وشروطه معروفة. وعلى هذا الأساس، فإن لبنان ليس على خارطة التوقيت الدولي حالياً، تختم المصادر.

وفيما أكدت مصادر ديبلوماسية لـ«البيان»، أن باريس لا تزال تضغط باتجاه أن تضع القوى المجتمعة خريطة طريق واضحة لتأمين حصول الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت، فإن مشهد الوضع يعبر عن قرب اصطدام الجهود الفرنسية بتعنّت بعض المنظومة الحاكمة، المتحكمة بمصير البلد ومساره.

مخرج

في المقابل، فإن ثمة إجماعاً على أن باريس لم تجد بديلاً عن تكرار المحاولة مجدداً، لـ«تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على الخروج من الطريق المسدود.

وإيجاد مخرج للأزمة التي يتخبط بها بلدهم»، بحسب تحديدها لأهداف الاجتماع الخماسي الذي انعقد، والذي وصفته أوساط ديبلوماسية لـ«البيان» بأنه كان من المتوقع أن يكون بمثابة إطلاق باريس «صفارة» الحلّ اللبناني، بالتعاون مع شركائها الدوليين والعرب، وسط إقرار هذه الأوساط بصعوبة نجاح السياسة التي تنتهجها إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون في حثّ أركان الحكم اللبناني على الامتثال للمعايير الدولية والعربية في عملية الإصلاح المطلوبة لانتشال لبنان من أزمته. ذلك أن الداخل مصطدم بحائط مسدود.

فيما أقصى المتوقع من الخارج هو تجديد دعوة اللبنانيين إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه بلدهم، والتعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إجراءات وإصلاحات. وبالتالي، فإن ثمة خشية من أن يكون هذا الاجتماع قد اصطدم بالحائط الداخلي المانع لأي فرصة توافق أو تفاهم بين اللبنانيين.

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