السيسي: حريصون على العلاقة مع السعودية ولا نقبل الإساءة إلى الأشقاء

المصدر: القاهرة - وكالات

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حرص بلاده على علاقتها مع المملكة العربية السعودية، مشدداً على «رفض الإساءة إلى الأشقاء»، وحذر المواطنين المصريين ووسائل الإعلام من الانسياق وراء «مواقع مُغرضة تقصد إحداث فتنة».

وطالب السيسي، خلال افتتاح المرحلة الثانية من مشروع المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»، المصريين بالانتباه عند تناول العلاقات الخاصة بالأشقاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه يجب ألا ننسى وقفة أشقائنا معنا، وشدد على ضرورة عدم نسيان الفضل.

واختص الرئيس المصري المملكة العربية السعودية في حديثه، مؤكداً أن الحرص على العلاقات معها توجه دولة.

سياسة معتدلة ومتوازنة

وأضاف الرئيس المصري أن سياسة مصر تتسم دائماً بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج، لافتاً إلى أنه يتابع مواقع التواصل الاجتماعي ويرى أحياناً حماساً زائداً أو تجاوزات.

واستنكر السيسي الانسياق وراء ما وصفها بـ«مواقع مغرضة تريد إحداث فتنة بيننا وبين الأشقاء»، مشيراً إلى أن «هذا الكلام ينطبق على وسائل إعلامنا التي لا نتدخل في عملها»، وأضاف: «يا جماعة احنا (نحن) لا نكتب دائماً إلا لصالح تحسين ودعم العلاقات، وليس العكس».

علاقات طيبة مع الجميع

وذكر السيسي أنه «حتى لو أن هناك أزمة، وهذه فرضية غير موجودة، لا يجوز الإساءة»، مضيفاً: «هذا لا يليق أبداً، لا تنسوا الفضل بينكم».

وواصل حديثه: «علاقتنا طيبة مع الجميع، وهذا منهج نسير عليه كدولة منذ توليت المسؤولية»، ودلَّل على ذلك بقوله: «حتى في الأزمات وخلافات كبيرة، رأيتم دائماً أن تصريحاتنا منضبطة، ولا أريد ذكر أسماء دول تم تجاوز الخلافات معها، وكنت أُدرك أنه حتى لو هناك خلاف مع دولة شقيقة خلال السنوات الماضية سيتم تجاوزه».

وتابع: «حتى الأزمة الموجودة مع دولة مثل إثيوبيا في موضوع سد النهضة، تلاحظون أننا لا نقول كلمة واحدة أو تصرف واحد يسيء».

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