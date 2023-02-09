اجتماع باريس يرمي الكرة في الملعب اللبناني

المصدر: (بيروت - وكالات)

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لم يخرج اجتماع باريس الخماسي عن التوقعات التي رسمت له قبل انعقاده، إذ أكد المجتمعون أن قرار إنقاذ لبنان بأيدي اللبنانيين وحدهم، وأن الدول الشقيقة والصديقة مستعدة لمساعدتهم، شريطة أن يتفقوا على سلوك الطريق الذي يوصل إلى انتخابات رئاسية في أسرع وقت لإخراج لبنان من مأزقه.

وكشفت أوساط نيابية، عن أن أجواء الاجتماع كانت إيجابية، لكن وكما كان منتظراً، رمى المجتمعون الكرة في الملعب اللبناني، مع وجود استعداد عربي ودولي للمساعدة في أي وقت.

وأشارت الأوساط إلى أنه لم يتقرر وفق ما رشح من معلومات عن الاجتماع أي دعم مالي للبنان، بانتظار اتضاح الصورة بشكل جلي وما يمكن أن يقوم به لبنان من خطوات جادة لكسب الثقة الخارجية، من أجل تقديم الدعم والمساعدة. لكن يبقى أن مفتاح كل ذلك، أن يحصل توافق على انتخاب رئيس بما يسهم في تشكيل حكومة قادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي.

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