السودان.. تحركات دولية لإنقاذ العملية السياسية

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

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من المقرر أن يبدأ ستة مبعوثين دوليين اليوم الأربعاء زيارة للعاصمة السودانية الخرطوم لدفع العملية السياسية الجارية لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد لأكثر من عام، في ظل حالة من الانقسام الحاد بين القوى المدنية، وتباين للمواقف، ما يهدد الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين المكون العسكري وبعض التكتلات المدنية في الخامس من ديسمبر الماضي.

واستبق قادة القوات المسلحة زيارة المبعوثين الدوليين الذين يمثلون كل من فرنسا، النرويج، بريطانيا، ألمانيا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتصريحات أكدوا عبرها أن القوات المسلحة لن تمضي إلى الاتفاق النهائي حال لم يتم التوافق بين المكونات السياسية بشكل معقول، بينما يؤكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو التزامه الكامل بما تم التوصل إليه من الاتفاق.

وتوقع خبير إدارة الأزمات اللواء (م) د. أمين مجذوب لـ«البيان» أن يتأخر التوقيع على الاتفاق النهائي، في حال استمرت المناكفات دون تقديم تنازلات من قبل الأطراف المعنية، وهو ما يشير إلى تزايد الضغط الدولي، بشكل أكبر وأكثر تأثيراً.

مخرج معقول

ويشدد المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير شهاب الدين إبراهيم لـ«البيان» على أن المخرج المعقول لحل الأزمة هو الوصول إلى اتفاق نهائي استناداً على ما تم التوقيع عليه في الاتفاق الإطاري، وأكد أن المطلوب في هذه المرحلة استكمال ما تبقى من مشاورات حول قضايا الاتفاق النهائي .

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