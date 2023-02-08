بدء وصول المساعدات الدولية مع أولى فرق الإنقاذ والمعدات والمواد الغذائية

المصدر: عواصم - وكالات

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بدأ وصول المساعدات الدولية بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا المجاورة، إلى تركيا أمس، مع أولى فرق الإنقاذ والمعدات والمواد الغذائية.

وأعلن البيت الأبيض إرسال فرقتين تتألف كل منهما من 79 مسعفاً، بعد أن قال الرئيس الأمريكي على حسابه الرسمي على تويتر، إنه طلب من أجهزته «تقديم كل المساعدة الضرورية أيّاً كانت».

كما أرسلت موسكو عمال إنقاذ إلى سوريا وتركيا، بعدما هاتف الرئيس فلاديمير بوتين نظيره السوري بشار الأسد، واعداً بتقديم المساعدة الممكنة. كما أن أكثر من 300 جندي روسي ينتشرون في سوريا باشروا المساعدة في رفع الأنقاض، بحسب الجيش الروسي.

وأفادت مراسلة وكالة «سبوتنيك» بأن وحدات عسكرية روسية شاركت أمس، في علميات الإنقاذ بمدينة جبلة في ريف اللاذقية الجنوبي، وتقوم برفع الأنقاض والبحث عن ناجين وانتشال ضحايا الزلزال.

ووصلت أمس، طائرة من وزارة الطوارئ الروسية على متنها رجال إنقاذ وفرق طبية ومعدات خاصة، إلى سوريا لتقديم المساعدات.

وقال بالاز أوجفاري، أحد المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية لشؤون المساعدات الإنسانية للصحافيين، إنه من خلال آلية الحماية المدنية الأوروبية قام الاتحاد الأوروبي بتعبئة أكثر من 30 فريق بحث وإنقاذ وفرق طبية، بشكل جماعي من 21 دولة أوروبية.

وأوضح أن ذلك يشمل 19 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي والجبل الأسود وألبانيا. من حيث الأفراد، يمثل هذا أكثر من 1200 من رجال الإنقاذ وأكثر من 70 كلب أثر. وصل 11 فريقاً بالفعل وسيصل الآخرون تباعاً.

وفيما يتعلق بسوريا، أشار أوجفاري إلى أن الاتحاد الأوروبي بالطبع هو المانح الإنساني الرئيسي فيها والمنظمات الشريكة له تسهم أيضًا في جهود الإنقاذ. وأكد «نحن على استعداد لتقديم المزيد من المساعدات وسنواصل العمل على مدار الساعة في الأسابيع والأيام المقبلة».

اليونان والسويد

وقدمت كذلك مساعدات كل من اليونان والسويد، اللتين تربطهما علاقات متوترة مع أنقرة، إذ أعلنت السويد التي ترأس الاتحاد الأوروبي منذ ديسمبر، التبرع بنحو 650 ألف دولار لتركيا وسوريا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر.

وأعلنت ألمانيا أن فريق بحث وإنقاذ من الوكالة الفيدرالية الألمانية للإغاثة الفنية غادر إلى أضنة ويضم 50 رجل إنقاذ ومعدات.

وفي فرنسا، من المقرر أن يتوجه 139 من عمال الإنقاذ التابعين للأمن المدني إلى تركيا. وتنوي إيطاليا والمجر وبولندا وإسبانيا إرسال فرق إنقاذ. وأعلنت الأخيرة إرسال «أفراد ومسيرات» متوجهة إلى ملطية (تركيا)، حيث مركز تنسيق المساعدات الدولية.

وأعلنت بكين إرسال مساعدات بقيمة 5,9 ملايين دولار، ورجال إنقاذ متخصصين في المناطق الحضرية وفرق طبية ومعدات طوارئ.

وقررت الهند إرسال فرق بحث وإنقاذ وطبية على الفور إلى جانب معدات الإغاثة. وسترسل اليابان فريق إغاثة لحالات الكوارث، استجابة للاحتياجات الإنسانية.

وأعلنت أوكرانيا إرسال 87 من عمال الإنقاذ إلى تركيا، فيما ذكر بيان أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، أمر جميع السلطات بالاستعداد الفوري لتقديم مساعدة طبية وإغاثية.

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