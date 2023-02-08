العالم يهتز.. عشرات الهزات الأرضية في يوم واحد

المصدر: (دبي - وكالات)

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إثر الزلزال المدمر الذي هز تركيا وسوريا الإثنين وما زالت حصيلة ضحاياه تواصل الارتفاع، شهد العالم منذ الساعات الأولى من فجر أمس، هزات أرضية متتالية في دول عدة.

وضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.8 درجات على مقياس ريختر قرب جزر الكوريل في الشرق الأقصى الروسي. ونقلت «وام» عن الإدارة الجيوفيزيائية لدى أكاديمية العلوم الروسية قولها، في بيان، إنها رصدت هزة أرضية بقوة 5.8 درجات على عمق 42 كيلومتراً وعلى بعد 189 كلم عن مدينة سيفيرو كوريلسك في الشرق الأقصى الروسي.. ولم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية.

كما شهدت منطقة سفيرو كوريلسك الروسية هزة بقوة 5.3 درجات.

في مناطق أخرى، وحسب موقع Earthquake المختص برصد الزلازل، فإن سلسلة كبيرة من الهزات الأرضية ضربت العالم أمس معظمها في تركيا، حيث وقعت هزة وسط تركيا بقوة 4.3 درجات، وهزات في كل من بوينو يوغون ونورهاك وأنايازي وغولباش وغازي عنتاب وويمبيلي ويايلاداغي وأفشينوداريندي وجوكسون وجيليخان. ووقعت هزة بقوة 4.5 درجات، شمال غربي اللاذقية شمالي سوريا. وسجلت هزات أرضية في اليونان وجزر ماريانا الشمالية وكاليفورنيا، وكولومبيا، وإندونيسيا والأرجنتين.

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