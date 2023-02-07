لافروف يؤكد من بغداد رغبة روسيا بتطوير العلاقات مع العراق

المصدر: بغداد - وكالات

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع العراق في مجالات متعددة وحرصها على أمن العراق واستقراره. وزار لافروف العاصمة العراقية بغداد، أمس، والتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وأكد رغبة روسيا في إدامة العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مجالات متعددة.

كما أكد حرص روسيا على أمن العراق واستقراره، والإشادة بجهود العراق في محاربة الإرهاب، ودوره الريادي في تخفيف التوترات بالمنطقة. وأعرب رئيس الوزراء خلال اللقاء عن حرص العراق على إدامة العلاقات مع الأصدقاء، وبين أن الحكومة تتحرك في مجال العلاقات الخارجية من منطلق المصالح المتبادلة والشراكات المستدامة. وشهد اللقاء التأكيد على تعزيز واستمرار التواصل والتنسيق المعلوماتي بين البلدين، في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

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