زلزال ثان يضرب تركيا.. والارتدادات تصل إلى العراق

المصدر: وكالات

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أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية عن تأثر العاصمة بغداد، بموجات الزلزال الثاني الذي ضرب تركيا، وشهدت المناطق الشمالية والغربية في العراق، اليوم الإثنين، وبخاصة محافظة نينوى ومحافظات إقليم كردستان العراق، أربيل ودهوك والسليمانية، سلسلة هزات ارتدادية بفعل الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وامتدت توابعه لتطال العديد من الدول العربية مثل العراق ولبنان والأردن، بحسب سكاي نيوز عربية.

وقال المتحدث باسم الهيئة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية، أن "زلزالا ثانياً بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر ضرب مناطق في تركيا".

وأضاف أن "بغداد وأربيل ودهوك ونينوى ومحافظات أخرى تأثرت بالهزات الارتدادية الناتجة عن الزلزال".

وكانت وزارة النقل العراقية، قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية قوية فجر "الإثنين"، قرب الحدود العراقية التركية .

وذلك في بيان جاء فيه : "أن الهزة الأرضية سُجلت في تمام الساعة 04:18:32 فجر "الاثنين" بالتوقيت المحلي في منطقة أورفة قرب مدينة غازي عنتاب جنوب غرب تركيا".

وتابع البيان :"هذا وقد تم الشعور بها بقوة من قبل المواطنين في مدن إقليم كردستان العراق والموصل وبعض المحافظات".

ودعت الهيئة المواطنين إلى :"أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة، والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".





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