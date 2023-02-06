مصر تكشف عن تأثيرات زلزال تركيا وسوريا عليها

المصدر: البيان

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أكد السيد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية بقوة 7.9 درجة على مقياس ريختر، على بعد 691 كيلومترا شمال رفح.

وأضاف القاضي في بيان الإثنين، أن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 3:17 صباحا بالتوقيت المحلي، على عمق 18.30 كيلومترا.

ووفق المعهد، فإنه لم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأكد القاضي أن المنطقة التي حدث فيها زلزال اليوم بتركيا هي تقاطع لعدد من الفوالق الجيولوجية النشطة، ومركز الزلزال يقع بالقرب من تقاطع فالق كبير "شرق الأناضول" مع تركيب البحر الميت.

وقال القاضي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن تلك المنطقة نشطة زلزاليا ومن الطبيعي حدوث زلازل فيها بتلك القوة"، مؤكدا أنه لا يمكن التنبؤ على مستوى العالم بحدوث الزلازل والهزات الأرضية.

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص تعازيها وتضامنها مع كل من تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال المدمر الذي أصابهما وعدد من دول منطقة شرق المتوسط، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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