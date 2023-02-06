قتلى وجرحى في مدينة حماة السورية جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا

المصدر: البيان

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أفادت وسائل إعلام رسمية سورية عن انهيار بعض المباني في مدينتي حلب وحماة.

وأفادت وكالة سانا السورية بانهيار مبنى مؤلف من 8 طوابق في حي الأربعين في مدينة حماة وأنباء عن سقوط ضحايا، وأن فرق الإسعاف والدفاع المدني تنتشل المصابين من تحت الأنقاض.

وقال المركز الوطني السوري للزلازل أنه وقعت أربع هزات ارتدادية عقب الزلزال الرئيسي.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن مبنى مؤلف من 8 طوابق في حي الأربعين بمدينة حماة انهار جراء الهزات الأرضية، وفرق الإسعاف والدفاع المدني تعمل على انتشال الضحايا والمصابين من تحت الأنقاض ونقلهم إلى المشافي.

كما أفادت وكالة الأنباء السورية بسقوط وتضرر عدد من الأبنية في أحياء الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية ودمسرخو وعدد من الأحياء في جبلة.

وقال مدير عام المركز الوطني لرصد الزلزال في سوريا د. رائد أحمد: "هذا الزلزال هو الأقوى خلال العمر الاستثماري للشبكة الوطنية للرصد الزلزالي أي منذ عام 1995". وأضاف: "تأثرت سورية بالزلازل الذي حدث في جنوب تركيا بشكل عام بمختلف مناطقها، فيما كان الأشد تأثراً المناطق القريبة من مركز الزلزال في إدلب واللاذقية وحلب".

وأوضح د. رائد أحمد: "حدثت وستحدث هزات ارتدادية تباعاً لكنها أضعف بكثير من قوة الزلزال الذي وقع، ويمكن للمواطنين الذين نزلوا من بيوتهم إلى الطرقات العودة لمنازلهم في حال عدم تصدعها، لأن جميع الهزات الارتدادية اللاحقة أضعف شدة.

وكان زلزال قوي بلغت شدته 8ر7 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين ضرب جنوب-وسط تركيا.

ووقع الزلزال على عمق 18 كيلومترا، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت هيئة الكوارث التركية إن شدة الزلزال بلغت 4ر7 درجة على مقياس ريختر وكان على عمق 7 كيلومترات تقريبا.

ووقعت هزة تابعة بلغت قوتها 4ر6 درجة في وقت لاحق.

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