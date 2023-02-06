الأمم المتحدة تطلق مبادرة جديدة في ليبيا

المصدر: تونس ، طرابلس - البيان

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ينتظر الليبيون الإعلان عن مبادرة جديدة يطلقها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن 27 فبراير الجاري، بهدف تجاوز حالة الانسداد التي تواجه محاولات الخروج من النفق المظلم الذي تدحرجت إليه ليبيا منذ 12عاماً.

وقال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة إنه من المتوقع أن تتمثل المبادرة في تشكيل لجنة حوار جديدة للخروج بسلطة تنفيذ موحدة، وهو ما أيدته أوساط ليبية لـ«البيان» بالقول إن اللجنة الجديدة ستتكون من قوى سياسية واجتماعية وعسكرية ومن ناشطين، وستكون مدعومة من الأطراف الدولية الفاعلة في مسار مؤتمري برلين ومن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.

وخلال اجتماعه في طرابلس بمجموعة من أعضاء مجلس النواب من الجنوب والشرق والغرب، شدد باتيلي على ضرورة تلبية جميع القادة لتطلعات 2.8 مليون ليبي تم تسجيل أسمائهم في اللواء الانتخابية، وعلى انخراط مجلس النواب والدولة بشكل إيجابي وبناء للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وقال الناشط السياسي هشام الشلوي، إن جميع الحلول فاشلة إذا لم «تتوحد المؤسسات وتكون هناك حكومة واحدة»، فيما رأى المحلل السياسي بشير الصويعي أن المشاورات تدور حالياً حول ضرورة أن تعبر المبادرة عن توافقات إقليمية ودولية تمهد الطريق أمام توحيد مؤسسات الدولة الليبية وتحقيق المصالحة وتنظيم انتخابات يعترف الجميع بنتائجها.

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