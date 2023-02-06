يوم مفصلي بمسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

المصدر: بيروت - وفاء عوّاد

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تتجه أنظار اللبنانيين اليوم باتجاه باريس، ترقباً لما سيطلقه اللقاء الخماسي، الذي يضم ممثلين عن فرنسا والولايات المتحدة ودول عربية، من رسائل مباشرة في أزمة الشغور الرئاسي. إلا أن الأهم سيكون في قصر العدل في بيروت، والذي سيشهد فصلاً جديداً من المواجهة القضائية، التي نشبت قبل أسبوعين، بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

ووسط توقعات أن يكون الفصل الجديد من المواجهة، اليوم، الأشدّ تفجراً وخطورة بين عويدات والبيطار، فقد ترتسم معالم تصعيدية جديدة، أجمعت مصادر قضائية لـ«البيان» على أن المخاوف من التصعيد تبدو «موضوعية»، في ظل المناخات المحتقنة التي تركتها المرحلة الأولى من الصدام بين الجانبين.

فاليوم هو الموعد الذي حدّده البيطار لاستجواباته الجديدة، بدءاً بالوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر، وهي استجوابات ستتواصل تباعاً مع عدد من المُدّعى عليهم من البيطار، بلغ عددهم 13 شخصية سياسية ومسؤولاً أمنياً وإدارياً. أما الأخطر في هذا السياق، فيكمن في احتمال تردّد، ومفاده إمكان إصدار عويدات مذكرة توقيف في حق البيطار نفسه، وهو ما حذرت منه جهات قضائية وقانونية وسياسية عبر «البيان»، باحتساب أن هذا الاحتمال سيكون ذروة الانقلاب على التحقيق والمحقق، ولا أحد يدري إلى أين ستودي بحالة الاحتقان السائدة.

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