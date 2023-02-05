قرارات حكومية لدعم توطين الأدوية في العراق

المصدر: دبي - البيان

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أكد حمودي اللامي مستشار رئيس الوزراء العراقي، أمس، اتخاذ قرارات حكومية خلال اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع رابطة منتجي الأدوية لدعم عملية تصنيعها وتوطينها، تضمنت تخصيص دفعات مالية وإعفاءات من الرسوم. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن اللامي قوله إنه «تم في هذا الاجتماع بلورة التوصيات المتخذة لدعم الصناعة الدوائية الوطنية في البلاد».

وأكد وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي أن اجتماع السوداني مع رابطة منتجي الأدوية شهد الاتفاق على تسهيل إجراءات إنشاء مصانع الأدوية وتوطينها في العراق. وقال الحسناوي إن «الهدف من الاجتماع هو توطين الصناعة الدوائية في البلاد، حيث تم البحث في السبل الممكنة كافة لتوطينها وتحقيق الأمن الدوائي». وأضاف، أن «الاجتماع شهد الاتفاق على جملة من النقاط التي تتعلق بالمدخلات وتطوير المصانع وتسهيل الإجراءات بإنشاء هذه المصانع ودعم منتوجاتها بدءاً من الاستيراد والأمور الجمركية والضرائب والتعاقدات مع وزارة الصحة».

توطين المنتج

وأضاف، أن «الوزارة ملتزمة بتطبيق البرنامج الحكومي بدعم الصناعة الوطنية والصناعة الدوائية وتوطين المنتج المحلي»، مؤكداً، أن «مخرجات الاجتماع تصب في مصلحة المواطن العراقي وتطوير القطاعين الخاص والحكومي المتمثلين بمصنعي أدوية سامراء ونينوى ومعالجة شح الأدوية».وتابع، أنه «من المؤمل أن يعقد اجتماع قادم بحضور وزارات المالية والصحة والصناعة لأن هنالك قضايا تتعلق بالجمارك والرسوم ينبغي الحديث بشأنها وسيتم النقاش حولها بحضور مكتب رئيس الوزراء وكذلك رابطة منتجي الأدوية».

وقال السوداني إن الحكومة وضعت الملف الصحي في أولويات المنهاج الوزاري، لاسيما ما يتعلق بالجانب الدوائي الذي يحتاج إلى المزيد من إعادة التنظيم في مجال الاستيراد العشوائي للأدوية، لتحقيق أمن دوائي متكامل.

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