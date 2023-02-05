حميدتي: متمسكون بالتوصل إلى اتفاق سياسي

المصدر: (دبي - البيان)

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جدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، التأكيد على التزام المكون العسكري في البلاد التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي.وأكد دقلو (الملقب بحميدتي) في بيان مقتضب في تويتر، أمس، ونقله موقع «العربية.نت»، بذل قصارى الجهد من أجل الإسراع في خطوات الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي يؤسس لسلطة مدنية تعبر عن تطلعات الشعب.

كما جدد الالتزام «بالاتفاق الإطاري التزاماً كاملاً»، واصفاً إياه بأنه يمثل نافذة أمل للشعب في هذا الوقت الحرج. إلى ذلك، رحب بالبيان الختامي لمؤتمر جوبا لسلام السودان واستكمال السلام، الذي يمثل خطوة مهمة في طريق إكمال القضايا الخمس للمرحلة النهائية للعملية السياسية.

وأشار إلى أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وحركات الكفاح المسلح، وأصحاب المصلحة من النازحين والمزارعين والرعاة والرُحّل والشباب والنساء.

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