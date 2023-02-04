السيسي ينعى رئيس وزراء مصر السابق شريف إسماعيل

المصدر: البيان

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نعى عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس وزراء مصر السابق المهندس شريف إسماعيل، الذي غيبه الموت، اليوم السبت، إثر صراع مع المرض، عن عمر ناهز 65 عاماً.

وقال السيسي في تغريدة على حسابه في تويتر: "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل.

لقد كان الراحل رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسؤولية الصعبة".

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