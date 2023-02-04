تظاهرات في العراق احتجاجاً على انهيار العملة

المصدر: (بغداد - وكالات)

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مع استمرار ارتفاع قيمة الدولار في العراق، مقارنة بالعملة المحلية، ارتفعت أصوات العراقيين في بغداد وجنوب البلاد حيث نزل العشرات من المحتجين، أمس، إلى ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بخفض سعر صرف الدولار وحماية الدينار.

كما تظاهر عدد من العراقيين في محافظة واسط جنوباً، للمطالبة بخفض قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، بحسب ما نقلت «العربية/‏‏الحدث».

وناشد المتظاهرون بتدخل الحكومة لحماية العملة المحلية، رافعين شعارت «كلا كلا لارتفاع الدولار». كما رفعوا لافتات تطالب الحكومة بوضع حد لهذا الارتفاع الجنوني للدولار الذي رفع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى بشكل كبير.

وكان المئات نظموا تظاهرة أمام مبنى البنك المركزي، الأسبوع الماضي، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار.

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