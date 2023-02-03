وفاة 3 أطفال سوريين غرقاً في لبنان

المصدر: أ ف ب

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توفي ثلاثة أطفال من اللاجئين السوريين غرقاً، أمس، في قناة مائية ملأتها الأمطار الغزيرة والسيول قرب مخيمهم في سهل القاع شرقي لبنان، على ما أفاد رئيس بلدية البلدة.

وقال بشير مطر إن شقيقين كانا يسبحان في بركة ماء غرقا، وجاء ابن عمّهما ليخلصهما فغرق معهما.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أنه تم العثور على جثث الأطفال الثلاثة بعد عمليات بحث قام بها عناصر من الجيش ومديرية المخابرات وبمساعدة من البلدية التي استقدمت جرافة.

وذكرت أن الأطفال لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات، مشيرةً إلى أن جثثهم نُقلت إلى مستشفى الهرمل الحكومي بواسطة الدفاع المدني.

وتضرب عاصفة لبنان منذ بضعة أيام متسببة بأمطار غزيرة وتساقط ثلوج وملحقة أضراراً بالبنى التحتية المترهلة في هذا البلد الذي يعاني أزمة حادة على أكثر من مستوى.

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