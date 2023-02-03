أحدث سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس

المصدر: وام

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أعلنت هيئة قناة السويس عبور أحدث سفينة حاويات في العالم للقناة بنجاح في أولى رحلاتها البحرية لتصبح الحادية عشرة في فئتها ضمن سلسلة عبرت القناة منذ أغسطس 2021.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة إن سفينة الحاويات العملاقة "EVER ACME" أحدث سفن الحاويات في العالم عبرت في أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة خلال رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا.

وتعد السفينة "EVER ACME" والتي ترفع علم سنغافورة الأحدث لسفن الجيل الجديد "A TYPE" التابعة للخط الملاحي "EVER GREEN".

يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 61,5 متر، فيما تبلغ حمولتها 224 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها مايزيد عن 24 ألف حاوية.

وأكد الفريق ربيع أن العبور الناجح والمتوالي لأحدث وأكبر سفن الأسطول العالمي يثبت جاهزية قناة السويس لتقديم خدمات العبور للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة منوها بأن القناة عززت قدرتها على مواكبة تطورات صناعة السفن عالميا حيث يتم تنفيذ مشروع عملاق لتطوير القطاع الجنوبي للقناة بما يسمح بزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع .

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