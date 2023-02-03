زلزال يضرب شمال شرق مدينة الغردقة المصرية

المصدر: د ب ا

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سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل، التابعة للمعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الجمعة، هزة أرضية على بعد 37 شمال شرق الغردقة.

وقال رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جاد القاضي، في بيان اليوم، إن تلك الهزة الأرضية وقعت في الساعة 1:41 صباحا بالتوقيت المحلي على بعد 37 كيلومترا شمال شرق مدينة الغردقة، بقوة 2ر4 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 8 كلم.

ولم يرد إلى المعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية، ولم يرد أيضا ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

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