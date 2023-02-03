مصر تعلّق على حادث وفاة أحد مواطنيها في إيطاليا

المصدر: البيان

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علَّقت وزارة الخارجية المصرية على حادث وفاة أحد مواطنيها في إيطاليا.

وأوضحت، في بيان عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، أنها «تتابع عن طريق القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في ميلانو ملابسات حادث العثور على جثة مواطن مصري داخل سيارته في منطقة ريفية نائية بمدينة سيلافينا بإيطاليا».

وأكدت أن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في ميلانو تتواصل مع السلطات الإيطالية التي أكدت وقوع الوفاة في 14 يناير 2023.

وذكرت أن القنصلية العامة في ميلانو تواصل اتصالاتها المكثفة مع السلطات الإيطالية المعنية للوقوف على المستجدات والكشف عن نتائج التحقيقات في الوفاة.

وأضافت أن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية قام بالتواصل الفوري مع ذوي المواطن المصري بالقاهرة لتقديم المواساة والتعازي لأسرة الفقيد وتقديم المساعدة القنصلية لها.

ولفتت إلى أنه جارٍ متابعة الموضوع للوقوف على ملابسات الحادث والعمل على نقل جثمان المتوفى إلى القاهرة فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

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