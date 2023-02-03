الأمطار تفاقم معاناة النازحين في شمال سوريا

المصدر: (الحسكة – عبدالله رجا)

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مع بداية أولى زخات المطر في الشمال السوري، بدأت مخيمات الشمال تستعد لموجة من النزوح الداخلي، في الوقت الذي تعاني فيه المخيمات من تردي الأوضاع الخدمية وصعوبة الاستمرار تحت الأمطار الكثيفة التي تتساقط هذه الأيام على المناطق الشمالية.

عائلة إبراهيم الفايز، التي تعيش في مخيم علي بن أبي طالب في شمال غرب سوريا، قررت الانتقال إلى خيمة ثانية مجاورة بعد أن اجتاحت الأمطار المخيم وشردت العائلة، وأصبحت الخيمة غير مؤهلة للحياة، لذا ناشد إبراهيم بعض الأصدقاء لنقله إلى مكان آخر، علّه يتمكن من قضاء الشتاء من دون تسرب المياه إلى داخل الخيمة.

وفي هذا السياق، سجل فريق «منسقي استجابة سوريا» تضرر 56 خيمة وانهيار وحدتين سكنيتين في مخيمات الشمال خلال الشهر الماضي، مرجحاً أن تكون هناك انهيارات أخرى في الأيام المقبلة بسبب توقعات هطول أمطار غزيرة.

وفي التقرير الشهري لمراقبة حالة المخيمات في شمال غربي سوريا، سجل الفريق 16 حريقاً ضمن المخيمات، تسبب بإصابة 3 نساء وطفلة، وتضرر 21 خيمة، بينما تعاني مخيمات أخرى من قلة الإمكانات الخدمية وفقدان مادة المحروقات التي تعد العمود الرئيسي في التدفئة.

الأحوال الجوية السيئة والصعبة على المناطق الشمالية تسببت في إلحاق الضرر بـ38 مخيماً، وتركزت الأضرار في دخول المياه إلى الخيام، وتشكل مستنقعات كبيرة من المياه، إضافة إلى أضرار أخرى داخل الخيام.

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