البرهان يبحث مع وزير خارجية إسرائيل إرساء علاقات مثمرة

المصدر: عواصم - وكالات

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بحث رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مع وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين، سبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل، وتعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالات عدة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية «سونا» أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان التقى أمس الخميس بمكتبه، إيلي كوهين والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

وأضافت «سونا» أن اللقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي الذي وصل إلى البلاد، أمس، في زيارة رسمية استغرقت يوماً واحداً تطرق لسبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية. وأوضحت الوكالة أن الجانب السوداني حث الجانب الإسرائيلي خلال اللقاء على تحقيق الاستقرار بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.

كما تناول اللقاء أيضاً الدور الذي يلعبه السودان في معالجة القضايا الأمنية في الإقليم.

وذكرت وكالة رويترز أن وفداً إسرائيلياً زار السودان لبحث توقيع اتفاق بشأن العلاقات بين الجانبين. وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، قد ذكرت في وقت سابق أن السودان قد ينضم قريباً إلى الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام.

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