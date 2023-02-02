العراق.. 8 صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية تركية

المصدر: (بغداد- وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استهدفت ثمانية صواريخ قاعدة عسكرية تركية في شمالي البلاد أمس، وسقط اثنان منها داخل القاعدة، بحسب إعلان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق.

وأكد بيان جهاز مكافحة الإرهاب، أن ثمانية صواريخ من نوع كاتيوشا أطلقت في الساعة الثامنة إلا ربع صباحاً بالتوقيت المحلي، على معسكر زيلكان للقوات التركية المتمركزة في منطقة بعشيقة شرقي محافظة نينوى. وأضاف البيان أن الصواريخ، التي لم يعرف مصدرها بعد، سقط اثنان منها داخل المعسكر، والستة الأخرى في محيطه، دون وقوع خسائر بشرية.

ويضم المعسكر قوات مدرعة تركية قوامها لواء، ويستقر في المنطقة منذ أكثر من 7 سنوات، وكان قد تم استهدافه بالصواريخ مراراً في السنوات الماضية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المعسكر منذ بداية العام الحالي. ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات أو أضرار. وتنفذ تركيا عمليات في العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور لديها، الذي له معاقل في شمالي العراق.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز